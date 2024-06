W trosce o kupujących i sprzedających - Allegro wprowadza ważne zmiany

Liczba kupujących online rośnie. Jak podaje Gemius, już 79 proc. polskich internautów robi zakupy w sieci, z czego 75 proc. na polskich stronach. Co ważne, jak wynika z badania Allegro "Customer Journey 2024. Poszukiwanie i zakup produktów online", do e-transakcji podchodzimy w sposób ostrożny i przemyślany. Oczekujemy przede wszystkim dobrych produktów w atrakcyjnych cenach. O wyborze konkretnej oferty decyduje też wygoda, bezpieczeństwo, zaufanie do sprzedawcy oraz dostępność produktów i szczegółowych informacji o sprzedawanych dobrach.