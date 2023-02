W tych sukienkach Polki będą chodzić wiosną. Gwarantują wygodę. Ohme ma ich pełno w szafie

Małgorzata Ohme jest fanką dzianinowych sukienek

Małgorzata Ohme ostatnio przyszła do pracy w sukience z dzianiny w głębokim odcieniu butelkowej zieleni. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdecydowała się na model z golfem oraz nieco bufiastymi rękawkami zakończonymi wąskimi mankietami. Dodała do tego jedynie długi naszyjnik. Prawda, jakie to proste? Sukienka dzianinowa to genialny wybór na dzień, w którym zupełnie nie masz pomysłu na stylizację.