Tak mieszka Katarzyna Cichopek. Luksus to mało powiedziane

Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego kwitnie. Para podkreśla ją niemal na każdym kroku - zarówno w pracy i na antenie TVP, jak i w mediach społecznościowych. Internauci mogą podziwiać ich wspólne zdjęcia z egzotycznych podróży oraz kadry z codziennych, bardziej przyziemnych sytuacji. Tuż po rozwodzie z Marcinem Hakielem, Cichopek przeprowadziła się do nowoczesnego apartamentu na warszawskim Mokotowie. Wiadomo jednak, że to tylko przejściowe lokum. Aktorka szykuje się do zamieszkania w jednym mieszkaniu z Maciejem Kurzajewskim.