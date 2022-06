Wakacje są przereklamowane? Wiele par ich nie przetrwa

Nie ugięła się, został hotel. Jednak na tym wakacyjne wygody się skończyły. – Tamten tydzień – wspomina Marta – to była katastrofa. Cały czas rozmijaliśmy się, jeśli chodzi o plany i oczekiwania co do wczasów. Karol robił mi pobudki o siódmej, miał zorganizowany cały dzień. Może powinnam była się cieszyć, jednak dla mnie wakacje to przede wszystkim luz. To, że mogę się porządnie wyspać, bo żeby zdążyć do pracy, wstaję przed szóstą. Nie muszę się nigdzie śpieszyć, kawy nie piję w biegu, o niczym nie myślę. To jest dla mnie urlop.