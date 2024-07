Wakacyjna podstawa? Ochrona SPF!

Nałożenie kremu z filtrem na twarz, szyję, dekolt i uszy (tak, lepiej nie zapominać o uszach!) powinno być jednym z elementów codziennej porannej pielęgnacji. Ważne, by zastosować odpowiednią ilość kremu (w innym przypadku wyjściowy poziom ochrony jest niższy niż ten, który został wskazany na opakowaniu). Zaleca się, by nakładać dokładnie 2 mg produktu na każdy 1 centymetr kwadratowy skóry. To dużo więcej, niż mogłoby się wydawać! Przyjmuje się, że odpowiednia będzie ilość ¼ łyżeczki stołowej na samą twarz lub ½ na twarz i szyję. Można też posłużyć się metodą na dwa palce, czyli nałożyć krem z filtrem na całą długość środkowego i wskazującego palca – ta ilość będzie odpowiednia do nasmarowania twarzy. Uważasz, że taka ilość kosmetyku sprawi, że nadmiernie obciąży skórę, będzie ją bielić czy nieprzyjemnie się rolować? Rozwiązaniem okaże się wybór kosmetyków o odpowiednio skomponowanych formułach!

Pamiętaj! Krem SPF warto aplikować nie tylko latem . To, co znamy jako promieniowanie UV, tak naprawdę w 5 proc. składa się z promieni UVB (ich natężenie faktycznie jest najsilniejsze latem) oraz w 95 proc. z promieni UVA, które przenikają przez szkło czy chmury.

Filler SPF 30 od Simply Nature by Clochee to całoroczny krem z ochroną UV, a jednocześnie nawilżający kosmetyk antyoksydacyjny , który codziennie zadba o optymalne nawilżenie i wygładzenie skóry. Zawiera 3 filtry, dzięki czemu zapewnia skórze wysoką ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA. Kluczowymi składnikami są też ceramidy, które stanowią spoiwo międzykomórkowe i wzmacniają barierę ochronną skóry, nawilżający i ujędrniający kolagen roślinny, a także nowoczesny kompleks nawilżający (Aquaxyl™). Jeśli natomiast potrzebujesz silniejszego działania anti-aging, dobrą propozycją okaże się Filler SPF 50 Nawilżający krem przeciwzmarszczkowy , który nie tylko zapewni wysoką ochronę przed promieniowaniem UV i fotostarzeniem, lecz także zmniejszy widoczność zmarszczek, skutecznie nawilży i wzmocni skórę . W jego składzie (poza fotostabilnymi filtrami organicznymi nowej generacji) również znajduje się ceramid NP – bardzo istotny dla utrzymania bariery ochronnej skóry, będącej naturalną tarczą przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV czy wolne rodniki. Jego działanie jest wspierane przez biofermenty oraz czynnik nawilżający. Dzięki temu kosmetyk zapewnia kompleksową ochronę i pielęgnację skóry.

Wiele osób zapomina o tym, jak bardzo istotna jest reaplikacja kremu SPF co około 2-3 godziny, szczególnie jeśli kąpiesz się lub długo przebywasz na słońcu. Pozwoli to utrzymać wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Wartości SPF nie sumują się (maksymalna ochrona będzie równa najwyższej wartości SPF w zastosowanym kosmetyku), chodzi jednak o odnowienie bariery ochronnej, która może ścierać się przez pocenie się, naturalne wydzielanie sebum czy dotykanie skóry. Świetnym sposobem na reaplikację będzie Mgiełka ochronna na makijaż Clochee. Zawiera aż 6 ochronnych filtrów UV i zapewnia bardzo wysoką fotoprotekcję SPF 50+. Wystarczy spryskać nią obficie twarz, szyję i dekolt z odległości ok. 15 cm, by skutecznie odnowić ochronę przeciwsłoneczną. Produkt jest bardzo wygodny do stosowania i dobrze sprawdza się stosowany w ciągu dnia na makijaż – nie powoduje rozmazywania ani zmiany odcienia kosmetyków. Pochłania natomiast nadmiar sebum odpowiadający za nieestetyczne świecenie się cery (zawiera matujący puder z tapioki). Zapewnia naturalny wygląd skóry i rozprasza światło, optycznie minimalizując widoczność porów i załamań skóry. Zachowuje się jak upiększający filtr z efektem soft-focus. W składzie kosmetyku można znaleźć też m.in. olej z awokado, olej ze słodkich migdałów, który poprawia poziom nawilżenia i widocznie wygładza skórę, czy witaminę E będącą silnym antyoksydantem.