Wakacyjna przygoda pełna atrakcji, błogiego relaksu i doskonałego smaku czeka na Was w Grano Hotel Solmarina

Położony w malowniczej okolicy tuż nad Zatoką Gdańską, Grano Hotel Solmarina to oaza spokoju i komfortu, idealna baza wypadowa dla tych, którzy pragną odnaleźć harmonię w otoczeniu luksusu, a zarazem blisko przyrody i natury. To nie tylko miejsce wypoczynku, ale także oaza natury w samym sercu Gdańska Sobieszewa. Otoczony malowniczymi rezerwatami przyrody i urokliwą plażą, hotel oferuje niepowtarzalną możliwość zanurzenia się w pięknie otaczającego krajobrazu. Spacerując po pobliskim lesie lub relaksując się na piaszczystej plaży, goście mogą cieszyć się bliskością natury i jednocześnie korzystać z luksusowych udogodnień hotelu.

Zdecydowanym atutem hotelu jest jego prywatna Marina do cumowania jachtów lub łodzi motorowych oraz w pełni wyposażone nabrzeże z własnym kapitanatem. Tutaj goście mają możliwość wpłynięcia jachtem i zacumowania w pięknej Marinie tuż obok hotelu. Ale to nie wszystko! W ramach współpracy z renomowaną firmą Premium Yachting, w okresie wakacyjnym hotel oferuje wyjątkowy prezent dla wszystkich gości - rejs jachtem po Zatoce Gdańskiej! To doskonała okazja, by poczuć wakacyjny klimat oraz poznać Gdańsk i okolice z zupełnie nowej perspektywy.