Wylej na grządki jesienią. Ślimaki nie dożyją wiosny

Jesień to odpowiedni moment, by już pomyśleć o kolejnym sezonie. Jeśli masz problem ze ślimakami w ogrodzie, spróbuj ograniczyć ich liczebność. Nie każdy wie, że jaja tych stworzeń zimują w gruncie. Domowa mikstura pomoże zwalczyć szkodniki, zanim się rozmnożą.

Jesień w pełni, a nasze ogrody zaczynają zmieniać swoje oblicze. Kolorowe liście opadają z drzew, a powietrze staje się chłodniejsze. Ta malownicza pora roku przynosi ze sobą bajeczne widoki, ale niestety, w ogrodzie nadal pozostaje do wykonania sporo pracy przed zimą.

Jeśli zauważymy w ogrodzie podgryzione lub marniejące rośliny, to znak, że na naszej posesji zadomowiły się ślimaki, często wyrządzające ogromne szkody w plonach. Te małe stworzenia potrafią szybko zrujnować nasze starannie pielęgnowane kwiaty czy warzywne grządki.

Ślimaki atakują nawet późną jesienią

Ślimaki w ogrodzie to problem, z którym boryka się wielu miłośników roślin. Ich obecność może być prawdziwą zmorą, zwłaszcza gdy zaczynają żerować na naszych ulubionych kwiatach czy warzywach. W szybkim tempie potrafią zniszczyć plony, które wymagały mnóstwa pracy i wysiłku.

Te mięczaki są szczególnie widoczne w wilgotne dni. Deszcz oraz poranna rosa tworzą idealne warunki dla ich rozwoju. To właśnie wtedy wychodzą ze swoich kryjówek, by poszukiwać pożywienia. Są aktywne nawet do końca listopada.

Co więcej, ślimaki rozmnażają się niezwykle szybko. Już kilka osobników może przekształcić się w poważny problem w krótkim czasie. Dlatego warto działać prewencyjnie i regularnie monitorować stan roślin na działce.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele szkód te niewielkie stworzenia mogą wyrządzić. Dlatego ważne jest stosowanie sprawdzonych metod zwalczających problem, aby cieszyć się pięknem zielonego zakątka przez całą jesień i kolejny sezon.

Spróbuj tego oprysku na ślimaki. Przyda się też gadżet kuchenny

Wprowadzenie domowego oprysku na ślimaki jest prostym, a jednocześnie skutecznym sposobem na walkę z tymi nieproszonymi gośćmi w naszych ogrodach. Warto użyć kilku naturalnych składników, które znajdziemy w naszej kuchni. Na przykład mieszanka czosnku i wody działa odstraszająco i może być aplikowana bez obaw o nasze rośliny.

Innym popularnym środkiem jest sól rozpuszczona w wodzie z dodatkiem sody. Wystarczy wymieszać 1 litr wody z 2 łyżkami soli i 1 łyżką sody, a następnie przelać do butelki ze spryskiwaczem. Spryskiwanie najczęściej odwiedzanych miejsc przez ślimaki powinno pomóc w pozbyciu się szkodników z ogrodu. Czynność należy powtarzać przez min. 3 dni z rzędu. Pamiętaj jednak, aby dawkować miksturę z umiarem, żeby nie zaszkodzić glebie ani innym organizmom żywym.

Możesz też użyć przedmiotu z kuchni. Po prostu natrzyj starą deskę do krojenia miąższem grejpfruta, połóż ją w ogrodzie i podeprzyj patykami. Zapach grejpfruta przyciągnie wszystkie pędraki, a ty będziesz mógł je łatwo przenieść razem z deską do innego miejsca poza ogrodem. To proste i skuteczne rozwiązanie.

Ważne jest także obserwowanie stanu ziemi oraz usuwanie wszelkich resztek organicznych, które mogą stanowić pożywienie dla tych uciążliwych stworzeń. Ślimaki zimują w gruncie, gdzie składają jaja. Wykonywanie częstych oprysków i przekopywanie gleby, pomoże uchronić się przed pojawieniem się dorosłych osobników na wiosnę. Wydobyte na powierzchnię jaja wyschną.

