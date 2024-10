Wlej do pralki. Szybko pozbędziesz się pleśni

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Pralka to jedno z najbardziej pożytecznych urządzeń w gospodarstwie domowym. Dzięki niej nasze ubrania każdego dnia lśnią czystością. Niestety, z czasem może gromadzić osady i pleśń. Istnieje jednak prosty trik na zwalczenie problemu.

Kiedy poczujemy brzydki zapach wydobywający się z naszej pralki, często myślimy, że jest już za późno na skuteczne działanie. Nic bardziej mylnego. Choć pleśń jest trudna do usunięcia, możemy się jej pozbyć za pomocą domowych sposobów. Okazuje się, że wystarczy użyć produktu, który trzymasz w kuchni.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wyczyść pralkę w łatwy i tani sposób

Czyszczenie pralki nie musi wiązać się z wydawaniem dużych sum na drogie detergenty. Ocet to jeden z najskuteczniejszych składników, który może zastąpić tradycyjne środki czyszczące. Jego właściwości antybakteryjne i odkamieniające sprawiają, że jest doskonałym wyborem do usuwania pleśni z bębna pralki. Skutecznie eliminuje bakterie oraz grzyby, a także neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Aby wyczyścić pralkę, wlej około dwóch szklanek octu do pustego bębna, wybierz program prania z wysoką temperaturą (min. 60 stopni) i włącz pralkę. Ten sposób pozwoli przeczyścić i odkamienić węże połączeniowe, bęben piorący oraz opaskę gumową.

Ocet sprawdzi się także do wyczyszczenia z pleśni szufladki na detergenty. Wystarczy, że spryskasz ją octem albo zostawisz na noc obłożoną papierem lub ściereczką nasączoną produktem, a rano doczyścisz zakamarki np. szczoteczką do zębów. Szufladka będzie jak nowa.

Czyszczenie pralki szmatką nasączoną octem © Genialne | Genialne

Regularne stosowanie octu przyczyni się do przywrócenia żywotności nawet mocno "zapuszczonej" pralki. Regularne czyszczenie urządzenia wodą z octem doprowadzi ją do pełnej czystości. Warto więc wdrożyć ten niedrogi sposób do swojej rutyny sprzątającej.

Zastąpisz nim płyn do płukania

Ocet nie tylko doskonale radzi sobie z czyszczeniem pralki, ale również może być świetnym dodatkiem do prania i płukania tkanin. Jego naturalne właściwości sprawiają, że jest on mało inwazyjnym środkiem do usuwania uporczywych plam i nieprzyjemnych zapachów.

Dodając ocet do cyklu prania, wzmocnisz działanie słabszych detergentów. Możesz też nanieść odrobinę bezpośrednio na plamę jeszcze przed włożeniem do pralki, a później wyprać jak zwykle. Namaczanie np. ubrań roboczych w wodzie z octem, pomaga w efektywniejszym usuwaniu zabrudzeń oraz neutralizowaniu nieprzyjemnych aromatów. Ubrania będą świeższe i pachnące.

Warto również zaznaczyć, że ocet działa jako zmiękczacz tkanin. Dzięki temu twoje ubrania staną się przyjemniejsze w dotyku bez potrzeby używania drogich środków chemicznych.

Nie musisz obawiać się o kolor ubrań. Ocet nie wpływa negatywnie na ich barwę, a wręcz przeciwnie - pomaga utrzymać intensywność kolorów. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych produktów poprawiających kolor tkanin, która jednocześnie dba o środowisko.

Ocet pozwala utrzymać czystość tanio i skutecznie, a także bez użycia groźnych dla zdrowia chemikaliów. W wielu gospodarstwach domowych jest to niezastąpiony środek do prania i sprzątania.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!