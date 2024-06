Wanda Traczyk-Stawska odebrała Order Uśmiechu

Wanda Traczyk-Stawska w poniedziałek 10 czerwca odebrała Order Uśmiechu. Odznaczenie nadawane jest od 1968 roku osobom podejmującym działania "przynoszące radość dzieciom". Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego przypomniała w swoim przemówieniu, że "nie ma gorszego wydarzenia dla młodzieży, dla dzieci niż wojna". Podkreśliła także, że "najważniejszym skarbem, jaki mamy, to jesteście wy, dzieciaki, bo wy będziecie po nas rządzić tym krajem". Traczyk-Stawska powiedziała także: "Wolny kraj jest najważniejszą częścią naszego życia. W wolnym kraju możemy się rozwijać, możemy mówić po polsku, możemy śpiewać, możemy się cieszyć, możemy się przyjaźnić, a co najważniejsze uczyć". Dodała jednak: "w tej chwili nie jest tak bezpiecznie, jakby nam się chciało, żeby było". Zaapelowała również do pedagogów, by nie przeciążali dzieci, nie kazali im siedzieć w ławkach godzinami, tylko pozwolili im korzystać z dzieciństwa. Podziękowała także nauczycielom, którzy starają się o to, żeby lekcje nie były nudne.

