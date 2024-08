Wchodzą do polskich domów. Pod żadnym pozorem nie dotykaj

Odorek zieleniak to pluskwiak, który występuje w całej Polsce. Najczęściej spotykany jest w parkach i ogrodach, ale coraz częściej pojawia się również w naszych domach. Unikaj łapania go gołą ręką, gdyż w momencie zagrożenia wydziela intensywnie nieprzyjemny zapach.

Odorek zieleniak jest szeroko rozpowszechniony w Europie i Azji. Można go znaleźć w lasach, parkach, przydomowych ogródkach, a także na balkonach i tarasach, gdzie posila się roślinami. Preferuje miejsca wilgotne i zacienione.

Gdzie można spotkać odorka zieleniaka?

Gatunek ten, znany również jako Palomena prasina, to pluskwiak o długości około 1,5 cm. Jego owalne, lekko spłaszczone ciało ma intensywnie zielony kolor, pomagający w maskowaniu się na tle liści. Co ciekawe, odorek zieleniak zmienia barwę w zależności od pory roku – jesienią pancerzyk przybiera brązowy odcień, co czyni go mistrzem kamuflażu.

Doskonale wtapia się w otoczenie liści drzew i krzewów, co utrudnia jego zlokalizowanie. Dzięki tej umiejętności może żerować na owocach, takich jak maliny, wiśnie czy jagody. Odorek nie pożera ich w całości, lecz wysysa soki, co pogarsza ich smak.

Odorek zieleniak głównie żywi się sokami roślin, co może prowadzić do uszkodzeń upraw. Jednak jego główne pożywienie stanowią dziko rosnące rośliny, co minimalizuje wyrządzane szkody. Ponadto, jest naturalnym wrogiem niektórych szkodników, takich jak mszyce i gąsienice, co czyni go sprzymierzeńcem ogrodników.

Pod żadnym pozorem nie dotykaj!

Oprócz koloru, znaczenie ma również pierwszy człon jego nazwy - "odorek". W sytuacji zagrożenia wydziela substancję o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, która ma odstraszyć napastników. Na co dzień jednak owad ten pozostaje neutralny zapachowo. Warto jednak pamiętać, że jego silny zapach może wywołać reakcję alergiczną.

Pluskwiak ten ma zdolność wyczuwania zapachu zagrożenia z odległości kilku metrów, a jego woń utrzymuje się nawet po śmierci. Ciekawostką jest, że odorek zieleniak jest również mistrzem komunikacji. Potrafi porozumiewać się z innymi osobnikami swojego gatunku za pomocą wibracji przekazywanych przez liście. Te "rozmowy" mogą służyć jako ostrzeżenie przed rywalami lub zaproszenie do godów i mogą odbywać się w większych grupach.

Warto pamiętać, że odorek zieleniak potrafi latać i przypadkiem może znaleźć się w naszym domu. W takim przypadku lepiej pomóc mu wyjść na zewnątrz, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu. Nie należy go dotykać, ponieważ jego zapach może przenieść się na nas.

