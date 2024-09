Wear&Share - oddaj ubrania i przysłuż się planecie! Akcja dla każdego

Do programu możesz dołączyć w każdej chwili. Zasady są proste: najpierw musisz zarejestrować się na stronie https://wearshare.answear.com/. Przygotuj własne opakowanie, które będzie mocne i pomieści Twoje ubrania. Pudełko kartonowe jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem. Minimalna waga wynosi 10 kg, maksymalna to 30 kg. Maksymalne wymiary przesyłki nie mogą przekraczać 2 m długości, 0,6 m wysokości i 0,8 m szerokości.

Gdy już spakujesz tekstylia do opakowania, możesz bezpłatnie zamówić kuriera, lub zanieść paczkę do punktu GLS. W ten sposób zminimalizujesz ślad węglowy. Wszystko, co przekażesz trafi do drugiego obiegu. Niektóre materiały zostaną przerobione na ściereczki do sprzątania lub papier. Z odzieży zniszczonej odzyskane zostaną włókna, a te w dobrym stanie mogą znów trafić do sprzedaży. Nic się nie zmarnuje. Więcej szczegółów znajdziesz na blogu: https://answear.com/blog/wearshare-podaruj-ubraniom-drugie-zycie/51225/.