Węgiel aktywny na pomoc roślinom. Tak stosowany, ma na nie zbawienny wpływ

Stosowały go nasze prababcie i babcie. Stosuje się go także i teraz. Węgiel aktywny to bardzo popularny lek. Ze względu na swoje właściwości adsorpcyjne, stosuje się go w leczeniu schorzeń związanych z układem pokarmowym. Niestrawność, biegunki, zatrucia - w tych przypadkach węgiel nie ma sobie równych. Ale to nie jedyne właściwości tej substancji. Węgiel może uratować także rośliny.