Weronika Ciechowska pokazała synka. Internauci doszukują się podobieństw

Weronika Ciechowska jest córką lidera Republiki Grzegorza Ciechowskiego i aktorki Małgorzaty Potockiej. Po śmierci ojca stosunki Weroniki z macochą i przyrodnim rodzeństwem uległy pogorszeniu, o czym wielokrotnie informowały media. Nie utrzymują ze sobą kontaktu, a na dodatek Anna Skrobiszewska doprowadziła do wydziedziczenia Weroniki.

Szczęśliwy czas dla Weroniki Ciechowskiej

Pod koniec 2020 roku poinformowała na Instagramie o swojej ciąży i dodała, że poród jest wyznaczony na początek marca. Co pewien czas Ciechowska z dumą pokazywała ciążowe krągłości i nie mogła doczekać się narodzin synka. 27 lutego Weronika ogłosiła, że rozwiązanie ma już za sobą – na Instagramie przedstawiła pierwsze zdjęcie potomka, przy okazji zdradzając jego imię, które otrzymał na cześć dziadka.

"Gregory Alexander Polanco. 7,9 funta (3,6 kg) To najszczęśliwszy dzień w naszym życiu. TERAZ ROZUMIEM !!! Mam męża, który przenosiłby dla nas góry. Teraz mam też mojego małego Grzegorza" - napisała Ciechowska.

Internauci zachwycili się rodzinną sesją małego Gregory’ego. Niektórzy zaczęli doszukiwać się już podobieństw niemowlaka do rodziców i dziadka: "On ma Twoje oczy Weronika! Przepiękny chłopiec", "Ale świetne są te zdjęcia. Jesteście tacy fajni", "Serdeczne gratulacje! Zdrowia dla Maluszka i radości dla Rodziców", "Maleństwo nie tylko imię ma po Dziadku, ale jest też bardzo podobny do Grzegorza".