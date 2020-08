Weronika Rosati wróciła do Polski. Szczęście jej sprzyja

Weronika Rosati ma wiele powodów do radości. Film "Śniegu już nigdy nie będzie", w którym ostatnio zagrała, zakwalifikował się do sekcji konkursowej festiwalu filmowego w Wenecji. Ponadto aktorka wróciła do Warszawy, gdzie spędza czas, spotykając się z przyjaciółmi i wykorzystując letnią pogodę na spacery. Ostatnio odwiedziła Łazienki Królewskie, które są jej ulubionym parkiem.