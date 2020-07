Fryzura na lato 2020. Weronika Rosati i jej córka Ela wybrały warkocze holenderskie

Matki ze świata show-biznesu często ubierają swoje córki w te same sukienki, co noszą one. Wystarczy spojrzeć na profil na Instagramie Natalii Siwiec. W przypadku Weroniki Rosati rolę się odwróciły. Tutaj jej córka Elizabeth zażyczyła sobie, aby jej mama miała taką fryzurę jak ona. Ma dopiero dwa lata, a już nieświadomie podąża za trendami. Dziewczynka wybrała najmodniejszą fryzurę lata 2020.