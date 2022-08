Wesele w czasach inflacji. Ile dać do koperty?

Jeśli nie znamy dobrze pary młodej, lepiej nie ryzykować z nietrafionym prezentem. Komplet pościeli czy sprzęty kuchenne nie są już towarami pierwszej potrzeby, a młodzi coraz częściej mają konkretne wymagania co do funkcjonalności i estetyki poszczególnych rzeczy. Często najlepszym wyborem jest więc po prostu dać pieniądze. To, jaka powinna to być kwota, zależy od wielu czynników, w tym rosnącej inflacji. Warto wziąć je pod uwagę, by oszacować, jaką kwotą obdarować młodą parę w 2022 roku.