Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 wesele a koronawirusstrefy czerwone w Polscepowiaty czerwone Anna Podlaska 1 godzinę temu Wesele w czerwonej strefie. "Rozważamy zmianę sali. 13 km dalej jest zielony powiat" – Na naszym weselu będą bawiły się osoby z wielu regionów Polski oraz z zagranicy. Obostrzenia uważam zatem za bezsensowne – mówi WP Kobieta Patrycja Pitek. 25-latka ma wesele 25 września i już po raz trzeci chce modyfikować jego szczegóły. – Do trzech razy sztuka – tłumaczy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wesela w tzw. czerwonych strefach. Dla par młodych i sal weselnych to koszmarna wizja (Getty Images) W powiatach "czerwonych" wesela mogą odbywać się w grupie do 50 osób, w "żółtych" do 100, a w "zielonych" do 150-ciu. Te obostrzenia ogłosił 6 sierpnia, były już minister zdrowia Łukasz Szumowski, w związku z wysokim przyrostem zakażeń na koronawirusa, w danych rejonach. Lista miejsc przynależnych do danej strefy jest aktualizowana dwa razy w tygodniu. Obecnie w "czerwonej" strefie są powiaty z czterech województw. Między innymi nowatorski, w którym salę na swoje przyjęcie zarezerwowała Patrycja Pitek. - Planowaliśmy ślub na 250 osób, miał się odbyć 30 kwietnia 2020 roku. Na salę czekaliśmy 2 lata, bardzo nam zależało, aby impreza odbyła się w Spytkowicach (pow. nowotarski) i zanim przyszła pandemia mieliśmy wszystko dopięte praktycznie na ostatni guzik – wyznaje przyszła panna młoda. Dodaje, że pierwsze obostrzenia związane z organizacją wesel jej nie zdziwiły, natychmiast przeszła do działania i zorganizowała dwa nowe terminy, w których mogłoby odbyć się przyjęcie. – Udało nam się zgrać usługodawców i salę weselną oraz wyznaczyć 2 terminy, jeden w lipcu i drugi we wrześniu. W wakacje nie chcieliśmy, obawialiśmy się, że to za wcześnie. Teraz okazuje się, że ten termin byłby idealny, ale kto to mógł przewidzieć. Obecnie nasza sala jest objęta tzw. czerwoną strefą – mówi poddenerwowana Patrycja Pitek. Alicja Werniewicz, stylistka gwiazd: Trendy boho, czyli jak ubiera się Los Angeles Razem z narzeczonym zastanawia się nad zmianą domu weselnego. W rozmowie z redakcją WP Kobieta podkreśla, że w miejscowości obok jej miejsca zamieszkania, w Jordanowie (pow. suski), jest sala, w której spokojnie mogłaby zrobić przyjęcie na 150 osób. Od Spytkowic to rzut beretem. Tylko 13 kilometrów dzieli jedno miejsce od drugiego. Jednak pierwotna sala to ta wymarzona, dlatego 25-latka jeszcze się zastanawia nad ostateczną decyzją. Ocenia również, że podział kraju na strefy jest jej zdaniem nielogiczny. – Jednym się pozwala na koncerty, na dyskoteki – tam wirusa nie ma. Rządzący uczepili się wesel. Dla mnie obostrzenia są bez sensu ponieważ ostatecznie na weselu będą bawiły się osoby z różnych regionów Polski i zagranicy – podsumowuje. Patrycja Pietras współczuje wszystkim, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. – Co z osobami, które mają wesele dzisiaj, czy jutro? Tydzień temu mogli zrobić wesele na 150 osób, dziś tylko na 50. Sala wymaga, aby 2 tygodnie przed terminem podać ostateczną liczbę gości i zapłacić 50 proc. wartości przyjęcia. To gigantyczne straty finansowe – kwituje. Jedno wesele podzielone na dwie sale Choć Mateusz sam przyszłym mężem nie jest, pracuje w branży weselnej i na co dzień spotyka pary młode. W rozmowie z naszą redakcją mówi, że zamiast w kółko przekładać przyjęcie, kierownicy sal, ich właściciele oraz usługobiorcy, powinni rozważyć organizację wesel 1 w 2. – Jeżeli domy weselne mają dwie sale, to można wesele podzielić na pół. Miałem taką sytuację kiedy liczba osób na sali weselnej została podzielona, w jednej strefie bawiło się 70 osób, w drugiej też mniej więcej 70. Razem z obsługą wyszło 150 osób. Jeżeli jest się w strefie, gdzie są ograniczenia, w ten sposób można wyjść z patowej sytuacji – proponuje 34-latek. Na grupach dyskusyjnych pisze: jeżeli rząd leci w kulki, to trzeba szukać rozwiązań, zwłaszcza że po godzinie 20,21 część gości i tak wychodzi z imprezy. Jako przykład absurdu i niesłusznej nagonki na wesela, podaje sytuację na krakowskich plantach. – Wystarczy wejść na rynek w Krakowie, gdzie jest 300 knajp w obrębie plant. Odwiedzając to miejsce w piątek o północy, można spotkać setki osób. Wesela są rodzinne, nie z zupełnie obcymi – tłumaczy. Jak się okazuje, jego pomysł już został wdrożony w życie. – Domy weselne idą na rękę parom młodym i organizują wesela, na większą liczbę osób, dzieląc gości. 100 osób nie bawi się razem, ale 50 na jednej sali, a na drugiej np. 40, oczywiście jeżeli dany obiekt ma takie możliwości. Takie "myki" robią. W razie kontroli i wizyty policji mają wytłumaczenie. Goście tańczą na większej sali, a jedzą na mniejszej, ale nikt się do tego otwarcie nie przyzna – mówi WP Kobieta właściciel restauracji w powiecie nowotarskim, który jest objęty "czerwoną" strefą. Z uwagi na fakt, że jest w swoim regionie osobą dość znaną, chce pozostać anonimowy. Przyznaje, że w piątek, 21 sierpnia, jego restauracja była skontrolowana przez służby sanitarne i mundurowe. Liczy, że i domy weselne będą tak skrupulatnie sprawdzane, jak i jego biznes. Przyjęcie weselne podzielone w czasie O sytuację par młodych w tym trudnym i niepewnym czasie zapytaliśmy prezes Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych, Katarzynę Bugaj. Ekspertka ocenia, że nasza rozmówczyni, Patrycja Pietras, decydując się na ponowną zmianę sali, znów musi liczyć na łut szczęścia. – Strefa przez okres 2, 3 tygodni może ulec zmianie. Poza tym rezygnując z pierwotnej sali, trzeba liczyć się ze stratą dużej części już wcześniej poniesionych kosztów. Pod uwagę trzeba wziąć nie tylko organizację przyjęcia, ale i ślubu. W przypadku kościołów rejonizacji nie ma, w przypadku ślubów cywilnych - już jest – tłumaczy Katarzyna Bugaj. Nam zdradza również, o czym myślą pary młode, kiedy po raz kolejny odbiera im się możliwość organizacji standardowego wesela. – Słyszałam o takim pomyśle, aby przyjęcie podzielić w czasie, na dwie części. Połowa gości bawi się do określonej godziny, później zmiana. Wyobrażam sobie, że realizacja takiego założenia mogłaby być bardzo trudna, ale w obecnej sytuacji wszystko jest trudne. Każdy wariant jest ciężki – mówi prezeska SKŚ. Dodaje, że trzeba zrozumieć "młodych", bo wesele to uroczystość społecznie ważna i doniosła, a brak możliwości spędzenia go z rodziną i przyjaciółmi, przekreśla jego ideę. – Niepewność jest najgorsza, nie da się do niej przyzwyczaić i ona cały czas rośnie. W związku z tym bywa, że pary młode w ogóle porzucają pomysł organizacji przyjęcia. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze