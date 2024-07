Wetrzyj w ramy okien. Będą śnieżnobiałe

Ok, rozumiem

Mycie okien to jeden z tych obowiązków domowych, których unika się za wszelką cenę. Wielu z nas robi to wyłącznie dwa razy w roku — przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. W ciągu tych kilku miesięcy na ramach okien osadzają się liczne zanieczyszczenia, co odbija się na ich wyglądzie. Z czasem pojawiają się na nim żółte przebarwienia. Jak się ich pozbyć? Poznaj prosty sposób.

Wymieszaj ze sobą trzy składniki. Ramy okienne odzyskają dawny kolor

W trakcie mycia okien czyści się zarówno szyby jak i ramy. To dość żmudny proces, zwłaszcza kiedy pojawiają się na nich żółte przebarwienia. Płyn do mycia okien czy naczyń nie zawsze jest w stanie sobie z nimi poradzić. W takim wypadku trzeba sięgnąć po mocniejsze środki, takie jak soda oczyszczona czy ocet.

Każdy z tych składników wykazuje działanie dezynfekujące, czyszczące i wybielające. Połączone ze sobą wchodzą w reakcję chemiczną i działają niczym sklepowy wybielacz. To właśnie one stanowią bazę dla domowej pasty do mycia ram okiennych.

Jak ją zrobić? To bardzo proste. Wyciągnij niewielką miskę. Wsyp do niej 50 g sody oczyszczonej i dolej 50 ml octu. Mieszanka zacznie musować — to całkowicie naturalne zjawisko. Po kilku minutach dodaj łyżkę stołową płynu do mycia naczyń i dokładnie wymieszaj całość.

Zanurz gąbkę w paście i nanieś ją na ramy okien. Pozostaw ją tak na 5-10 minut. Po tym czasie przetrzyj je gąbką i usuń resztki preparatu za pomocą miękkiej, wilgotnej ścierki. Ramy staną się widocznie bielsze.

Zmieszaj z wodą i spryskaj szyby. Będą lśnić czystością

Domowe środki czystości cieszą się coraz większą popularnością. Są tanie, proste i ekologiczne. Bazują na ogólnodostępnych składkach, takich jak wspomniana soda oczyszczona, ocet, kwasek cytrynowy czy sok z cytryny. Możesz wykorzystać je do przygotowania ekologicznego płynu do mycia szyb. Potrzebujesz butelki z atomizerem, wody, octu i odrobiny płynu do mycia naczyń.

Wypełnij 3/4 butelki wodą, dolej do niej 100 ml octu i dodaj 3 krople płynu do mycia naczyń. Całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowanym płynem spryskaj szyby i wyczyść je za pomocą ręcznika papierowego lub ściereczki z mikrofibry. Ocet nie tylko wyczyści szyby, ale też widocznie je nabłyszczy. Płyn nadaje się także do czyszczenia kabin prysznicowych, armatury oraz luster.

