Umyj tym ramy okien. Ich biel cię zachwyci

Mycie szyb okiennych to czynność, którą wykonujemy dość regularnie. Niestety, często zapominamy o równie ważnym elemencie, jakim są ramy okienne. To właśnie w nich gromadzi się najwięcej brudu, kurzu, a także pleśni. Jeżeli pragniesz posiadać naprawdę czyste okna, które dodatkowo będą zabezpieczone przed osadzaniem się pleśni, zastosuj ten domowy specyfik. Dzięki niemu ramy okien będą śnieżnobiałe i lśniące.

Domowy eliksir do mycia okiennych ram

Składniki, które są potrzebne do wykonania płynu do mycia ram okien, z pewnością znajdują się już w twoim domu. Będziesz potrzebować octu spirytusowego, płynu do mycia naczyń oraz soku z cytryny (lub kwasku cytrynowego).

Do dużej miski wlej szklankę wody, 1/3 szklanki octu, dwie łyżki soku z cytryny/kwasku cytrynowego oraz łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i przelej je do butelki z atomizerem. Następnie obficie spryskaj ramy i pozostaw je tak na około 10 minut. Po upływie tego czasu przetrzyj ramy wilgotną, miękką ściereczką, na przykład z mikrofibry.

Skuteczność domowych produktów

Zarówno ocet, jak i sok z cytryny, doskonale rozpuszczają wszelkie zabrudzenia, a dodatkowo wybielają powierzchnię i usuwają żółty odcień z ram, który pojawia się np. przez palenie papierosów w konkretnym pomieszczeniu.

To efekt unoszącego się dymu nikotynowego. Jeśli palisz w domu lub mieszkasz z palaczem i chcesz pozbyć się żółtych plam ze ścian, możesz potraktować je tym samym specyfikiem. Pamiętaj jednak, że zadziała on tylko na białych ścianach. Ocet może rozpuścić kolorową farbę, pozostawiając nieestetyczne smugi.

