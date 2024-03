Wetrzyj w stopy. Po suchych piętach nie będzie śladu

Wiele z nas zmaga się z problemem popękanych i suchych pięt. Z pewnością nie raz słyszałaś o różnego rodzaju drogich specyfikach, które mają za zadanie nawilżyć skórę. Ale na co warto zwrócić uwagę, aby nie wydać majątku?

Odpowiedź na to pytanie znalazłyśmy na jednej z popularnych platform internetowych. Tiktokerka podzieliła się swoją opinią na temat kwasu glikolowego. Ten składnik jest zazwyczaj kojarzony z pielęgnacją twarzy lub walką z łupieżem. Okazuje się jednak, że może on być również niezwykle skuteczny w walce z suchą skórą pięt.

Gotowa na domowe SPA? Zaczynajmy! Na wacik kosmetyczny należy nałożyć produkt z kwasem glikolowym i następnie aplikować go na oczyszczoną skórę pięt. Gdy produkt już się wchłonie, w suche pięty wsmaruj ulubiony balsam lub krem nawilżający. Tiktokerka zaleca również założenie ciepłych skarpetek, ponieważ wyższa temperatura potęguje działanie kwasu i balsamu, czyniąc je jeszcze bardziej skutecznymi.

Ale dlaczego produkt z kwasem glikolowym jest tak skuteczny w walce z suchymi piętami? Pomaga on w procesie złuszczania martwego naskórka, a jego działanie jest bardziej efektywne niż użycie pumeksu czy tarki kosmetycznej. Jeżeli jednak skóra na piętach jest bardzo sucha, warto rozpocząć cały proces od delikatnego usunięcia zewnętrznej warstwy martwego naskórka . W takim przypadku jeden zabieg może nie wystarczyć, dlatego warto powtórzyć go po tygodniu.

