Wylej na kostkę brukową. Usunie plamy i mech

Jednak to w naszej gestii leży regularne czyszczenie kostki brukowej. Ale nie warto używać do tego specjalistycznych detergentów – w końcu spłukiwane trafią prawdopodobnie na trawnik. Dlatego w tym przypadku naturalne metody biją na głowę wszystkie pozostałe .

Wystarczy zajrzeć do kuchni i sięgnąć po ocet, czyli naturalny środek czyszczący. Na czym polega patent? Do litra wody wlej pół litra octu, a następnie przelej płyn do butelki z atomizerem i obficie spryskaj powierzchnię. Najlepiej zabrać się za to w słoneczny dzień, a ocet dodatkowo wypali mech oraz chwasty wyrastające między kostkami.