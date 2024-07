Wiadomo, ile kosztują toalety u Rydzyka. Tutaj nie ma "co łaska"

To, że w wielu miejscach publicznych, zwłaszcza tych w pobliżu atrakcji turystycznych, toalety są płatne, nie dziwi chyba nikogo. W końcu utrzymanie czystości i zatrudnienie pracowników swoje kosztuje. Jednak ceny w niektórych szaletach mogą naprawdę zdziwić. Zwłaszcza jeśli mówimy o toaletach, które znajdują się tuż obok kościołów.

Toruńskie sanktuarium NMP Gwiazdy nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, którego pomysłodawcą był ojciec Tadeusz Rydzyk, przyciąga tłumy turystów z całego kraju. Jak w wielu podobnych miejscach, za skorzystanie z toalety należy zapłacić, lecz przeważnie jest to przysłowiowe "co łaska". W przypadku sanktuarium ojca Rydzyka jest inaczej.

Na osoby chcące załatwić najpilniejsze potrzeby czeka automat, do którego należy wrzucić wyznaczoną kwotę, poczekać na zieloną strzałkę, a następnie pchnąć ramię bramki. Dopiero po przejściu tych trzech kroków, możliwe jest skierowanie się do kabiny toaletowej. Jak informuje "Fakt", aby skorzystać z szaletów, należy uiścić zapłatę w wysokości 2 zł.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!