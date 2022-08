Lekarka weterynarii wyjaśniła, dlaczego psy zakopują jedzenie. Powód daje do myślenia

Dlaczego pies zakopuje jedzenie?

Lekarka weterynarii odniosła się do dwóch ciekawych zjawisk, z którymi mają do czynienia opiekunowie czworonogów. Pierwsze z nich dotyczy ukrywania przez psy jedzenia w miejscach niedostępnych dla innych. Chodzi m.in. o zakopywanie przysmaków. Dlaczego tak naprawdę to robią?