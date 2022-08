Większość osób tak wita się z psem. Nie wiedzą, co im grozi

To kolejny błąd, który pojawia się w wyniku zastosowania ludzkiej etykiety w stosunku do zwierzaka. Dla psów podchodzenie na wprost jest zagrażające. Zlękniony psiak w takiej sytuacji może zaatakować, jeśli uzna, że nie ma innego wyjścia. "Kulturalny" pies podchodzi do innego po łuku, unikając kontaktu wzrokowego.