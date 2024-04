W polskich lasach można znaleźć wyjątkowe okazy drzew i krzewów, a także smakowite gatunki grzybów jadalnych oraz dziką zwierzynę. Naturalny krajobraz zachęca do pieszych wycieczek nie tylko w sezonie letnim, ale także zimowym. W okresie jesienno-zimowym, a także wczesną wiosną na szczególną uwagę zasługują także "lodowe włosy".

Wyjątkowe zjawisko jest rzadko spotykane, jednak robi ogromne wrażenie. W zależności od miejsca, w którym powstają, mogą przybrać formę podobną do waty cukrowej lub lodowych igiełek.

Lód włóknisty inaczej nazywany lodem igłowym, przypomina lodowe kwiaty lub włosy. Najczęściej jest spotykany w pobliżu strumieni lub u podstawy ścian skalnych. Zjawisko to dzieje się, gdy temperatura gleby jest dodatnia, co umożliwia przemieszczanie się w niej wody. Temperatura powietrza tuż nad gruntem jest ujemna , dzięki czemu powstają zjawiskowe igiełki.

Lód włóknisty powstaje, gdy w podłożu jest wystarczająca ilość porów do odprowadzenia wody na powierzchnię, co zapewnia wzrost lodu w postaci kolumny, igły lub włókna. Pory muszą być wystarczająco małe, aby utrzymać wodę w miejscu wbrew siłom ciążenia. Na zakończeniu lodowych igiełek widoczne są kawałki gleby, które również zostały uniesione.

Niezwykłe zjawisko niestety przyczynia się do niszczenia szlaków i dróg. Podobnym zjawiskiem jest lód w kształcie włosków, który wyrasta z martwych bukowych gałęzi i pni.

