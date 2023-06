Wie, jak odjąć sobie lat. Agata Duda często go nosi

Agata Duda dostosowuje swoją garderobę nie tylko do okoliczności, ale także do pór roku. Jesienią i zimą stawia na szarość, ciemną zieleń, bordo, brąz i czerń. Ale kiedy na kalendarzu ląduje maj czy czerwiec – do akcji wkraczają odcienie, które przyciągają uwagę, dodają energii, a nawet wyzwalają błysk w oku.