Wielkanocne atrakcje i zabawy dla całej rodziny

Kiedy już zjecie pyszne, świąteczne śniadanie, czas na porcję ruchu i odrobinę sportowej rywalizacji. Ponieważ to Wielkanoc, głównym elementem wszystkich dyscyplin będą oczywiście jajka! Wyścig z turlaniem jajek, bieg z jajkiem na łyżce czy tor przeszkód z pisanek, to zabawy, które oderwą was od stołu, będą okazją do spędzenia czasu poza domem i przede wszystkim wzmocnią rodzinne relacje. Świetną grą jest też kultowa "wybitka", w którą chętnie grali nasi rodzice i dziadkowie. Zabawa polega na stukaniu się ugotowanymi na twardo jajkami i usiłowaniu stłuczenia jajek innych zawodników. Zwycięzcą jest ten, kogo jajko najmniej ucierpiało w bitwie.