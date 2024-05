Wielkie zmiany u Anny Kalczyńskiej. "Nie jest łatwo się żegnać"

Anna Kalczyńska w 2014 roku dołączyła do grona prowadzących śniadaniówki "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka początkowo prowadziła program poranny z Robertem Kanteraitem, a następnie z Jarosławem Kuźniarem i Andrzejem Sołtysikiem. W czerwcu 2023 roku została zwolniona ze stacji i zdecydowała się postawić wszystko na jedną kartę. Otworzyła własną firmę i zajęła się prowadzeniem szkoleń, a także konferencji.

Dziennikarka jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam oznajmiła swoim obserwatorom, że zmieniła miejsce zamieszkania. O trudnym pożegnaniu wzruszająco napisała w poście.

Chociaż Anna Kalczyńska już od roku mieszka w nowym miejscu, to dopiero teraz pożegnała się ze starym domem, w którym przeżyła wiele pięknych chwil.

W dalszej części wpisu Kalczyńska zaznaczyła, że to właśnie w tym miejscu wydarzyło się wiele chwil, które zapamięta na długo.

