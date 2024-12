Wielu robi to pod prysznicem. Lekarz mówi o konsekwencjach

Popękana skóra na piętach może być szczególnie uciążliwa jesienią i zimą. W tym czasie pielęgnacja powinna skupić się na właściwym nawilżeniu oraz złuszczaniu martwego naskórka. Wiele osób w tym celu korzysta z pumeksu, co jest błędem. Dlaczego? Oto, na co uwagę zwraca podolog.

Na stronie gabinetu Martyny Kowalczyk przeczytamy, że używanie pumeksu, ale też tarki, tak naprawdę "stymuluje ścierany naskórek do jeszcze szybszego tworzenia nowych komórek". Co to oznacza w praktyce?