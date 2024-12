Skuteczny sposób na przebarwienia. Tania maść z apteki działa cuda

Przebarwienia mogą powstawać wskutek nadmiernej ekspozycji na słońce lub mieć związek ze zmianami hormonalnymi. Przyczyną powstawania przebarwień na skórze jest nierównomierne rozmieszczenie komórek produkujących melaninę. Dotyczy to obszarów, w których jest ich zbyt dużo lub zbyt mało.

Aplikowana regularnie na twarz może znacząco poprawić wygląd cery. Dzięki zawartości cynku i witaminy C, jest niezwykle skuteczna w wygładzeniu i redukcji zmarszczek. Pomaga stymulować produkcję kolagenu, co wpływa pozytywnie na kondycję naszej skóry. Można rzecz, że to młodość zamknięta w jednej tubce.