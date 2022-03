Komik zażartował z żony Willa Smitha. O reakcji aktora jest dziś głośno

Zanim komik zebrał się do odczytania werdyktu, pozwolił sobie na kilka żartów. Jeden z nich kpił z fryzury Pinkett Smith, żony cenionego aktora Willa Smitha. Komik przypomniał film "G.I. Jane" z 1997 roku, w której Demi Moore wystąpiła z ogoloną głową. Później przeszedł do swojego dowcipu i powiedział, że nie może doczekać się, by zobaczyć Jadę Pinkett Smith w wymyślonej przez siebie na potrzeby żartu produkcji "G.I. Jane 2". W ten sposób nawiązał do aktualnego wyglądu kobiety. Pinkett Smith ma ogoloną głowę, nosi się na łyso. Jej fryzura ma jednak swoją historię.