Wklep w skórę wokół oczu. Kosztuje 10 zł i działa niczym botoks

Objawy starzenia się skóry można zauważyć już po ukończeniu 25. roku życia. To właśnie wtedy organizm przestaje produkować kolagen. Jest to jedno z najważniejszych białek w ludzkim organizmie. Zapewnia skórze jędrność i elastyczność.

Skóra wokół oczu wymaga specjalnego traktowania. Jest bardzo cienka, delikatna i skłonna do przesuszenia. Jeszcze przed ukończeniem 30 roku życia pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki . Jak wygładzić skórę pod oczami? Zanim sięgniesz po drogie kremy, zaopatrz się w produkt, który kupisz w każdej aptece. Może nawet masz już go w domu.

Tym produktem jest wazelina kosmetyczna . To tłusta, przezroczysta i bezwonna maź o działaniu nawilżającym i natłuszczającym. Tworzy warstwę okluzyjną, która chroni skórę przed utratą wody, zapobiegając przesuszeniu. Jest dobrze tolerowana przez skórę i nie uczula. To składnik wielu kremów i maści, także tych dla niemowląt.

Wazelina to jeden z ulubionych produktów Jennifer Aniston. W jednym z udzielonych wywiadów wyznała, że stosuje ją zamiast drogich kremów pod oczy. Chcesz pozbyć się zmarszczek wokół oczu? Po dokładnym demakijażu posmaruj skórę wazeliną . Odczekaj 20-25 minut. Potraktuj ją jak maseczkę. Po upływie tego czasu zmyj ją ciepłą wodą. Zabieg powtarzaj przynajmniej raz w tygodniu, a po miesiącu zauważysz pierwsze efekty.

Skóra pod oczami jest niezwykle cienka. Ma zaledwie 0,5 milimetra. Jest pozbawiona gruczołów łojowych, przez co wymaga codziennego nawilżania . Jak zadbać o skórę wokół oczu, nie wydając przy tym fortuny? Wypróbuj jeden ze sprawdzonych, domowych sposobów. Jednym z nich jest okład z herbaty rumiankowej.

Jak go zrobić? Zaparz herbatę i wyjmij torebkę. Poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Połóż ją na oczyszczoną skórę wokół oczu i poczekaj 10-15 minut. Rumianek działa nawilżająco i łagodząco. Zmniejsza opuchliznę i redukuje cienie pod oczami. Ten patent stosowały nasze mamy i babcie.

Jesteś zwolenniczką naturalnej pielęgnacji? W aptece znajdziesz wiele niedrogich kremów pod oczy bazujących na składnikach roślinnych. Jeśli masz cienie bądź "worki" pod oczami, szukaj produktów z bławatkiem , świetlikiem, ekstraktem z ogórka lub kofeiną . Kosztują od 7 do 15 złotych.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!