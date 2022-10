Rozsmaruj pod oczami. Działa jak żelazko na zmarszczki

Odpowiednia dieta

O zdrowie i piękny wygląd należy dbać od podstaw, a w tym przypadku istotna będzie dieta. Aby cieszyć się gładką skórą jak najdłużej, warto przyjrzeć się temu, co mamy na swoich talerzach. Istotne w diecie są antyoksydanty, które zwalczają działanie wolnych rodników. Antyoksydantem jest witamina C, która znajduje się między innymi w pietruszce, cytrusach czy papryce. Warto jeść pięć porcji warzyw i owoców dziennie. Włącz do diety zielone warzywa liściaste, ryby, orzechy włoskie i siemię lniane. Nie zapominaj też o regularnym nawodnieniu. Pij co najmniej 1,5 litra wody dziennie. Twoja skóra ci za to podziękuje.