Wkroczyła cała na biało. Roxie przyćmiła inne gwiazdy?

Roksana Węgiel zachwyciła subtelnością i naturalnością

Młoda piosenkarka dobrała do sukienki białe sandałki na szpilkach. Wystarczyły zatem tylko dwa elementy, by zachwycić na ściance. Warto też zwrócić uwagę, że Roksana Węgiel zdecydowała się na bardzo naturalny look.