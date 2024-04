Krój robi cuda z sylwetką. Spodnie Edyty Zając to prawdziwa petarda

Edyta Zając uwielbia basicowe kolory, co udowodniła w czwartkowy poranek, stawiając na biało-czarną stylizację. Mało wiosennie? Być może dlatego wybrała marynarkę z motywem roślinnym. To właśnie on sprawił, że look prezenterki był niebanalny. Ale trzeba też oddać sprawiedliwość fasonom. Biała marynarka o oversizowym kroju odznaczała się mocno przerysowaną linią ramion w stylu Saint Laurent.