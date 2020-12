Edyta Zając o rozwodzie z Rzeźniczakiem. Namówił ją menadżer

Edyta Zając o rozwodzie z Jakubem Rzeźniczakiem

- W pewnym momencie moimi prywatnymi sprawami żyła opinia publiczna – mówi Edyta Zając w rozmowie z Plejadą. - Konsekwentnie odmawiałam wtedy wywiadów, nie chciałam zabierać głosu. Uważam, że prywatne problemy powinno załatwiać się między sobą, chociażby z szacunku do innych. Nie chciałam, żeby obce osoby czytały o tym, co się u mnie dzieje – wyznaje modelka.

- Aczkolwiek w związku z tym, że sytuacja wyglądała tak, a nie inaczej, poniekąd zostałam wywołana do tablicy – wyznała modelka. - Zarówno ja, jak i mój były mąż występowaliśmy wcześniej w mediach, więc musieliśmy się liczyć z tym, że dziennikarze zainteresują się naszym życiem. W pewnym momencie stwierdziłam, że nie chcę udawać, że nic się nie dzieje. Postanowiłam, że udzielę jednego wywiadu, w którym w kulturalny sposób, bez wchodzenia w szczegóły, powiem, że moje małżeństwo się zakończyło – dodała.

Taki sposób doradził Edycie Zając jej menadżer. To on pomógł jej zrobić to w sposób kulturalny i najmniej bolesny.