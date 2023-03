Wkrótce Pełnia Robaczego Księżyca. Trzy znaki zodiaku powinny uważać

Pełnia Robaczego Księżyca. Skąd wzięła się ta nazwa?

Ta marcowa pełnia swoją nazwę zawdzięcza pewnemu zjawisku, które pojawia się wiosną. Trzeci miesiąc w roku to czas, gdy wiosna powoli puka do drzwi. Ziemia ogrzewa się pod promieniami słońca, co powoduje, że na pola i trawniki wychodzą robaki, zwiastujące rychłe pojawienie się cieplejszych dni. Robaczy Księżyc nawiązuje właśnie do tego corocznego zdarzenia.