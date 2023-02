Wlej do doniczki. Na osłabione rośliny zadziała jak lekarstwo

Domowa odżywka dla roślin. Sprawdzi się nawóz z żelatyny

Jak odżywić rośliny doniczkowe? Jeśli widzimy, że nasze kwiaty mają się gorzej, ich wzrost się zatrzymał, a ich liście żółkną - musimy zadziałać szybko. Często są to oznaki niedoboru azotu, co nie jest stanem korzystnym dla rozwoju rośliny i może doprowadzić do jej zmarnowania.