Babciny sekret. Dzięki niemu storczyki kwitną jak szalone

W jakich warunkach hodować storczyki?

W pierwszej kolejności należy ustawić storczyka w odpowiednim dla niego miejscu. Musi być ono dobrze nasłonecznione, lecz promienie powinny być rozproszone. Jeśli chcesz ustawić go na parapecie, to koniecznie przy oknie z firanką. Jeśli chodzi o podlewanie, to należy robić to maksymalnie raz w tygodniu. Gdy liście zaczną się marszczyć, a korzenie przybiorą białawy kolor, to oznacza, że roślina jest wysuszona. Można pokusić się również o zrobienie storczykowi kąpieli wodnej, czyli zalanie całej doniczki wodą w temperaturze pokojowej na około pół godziny.