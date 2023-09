Włoska jakość nie tylko dla dorosłych!

Dla małych trendsetterów

Dziecięce ubrania na jesień–zimę mogą być bardzo różnorodne – od eleganckich płaszczyków i parek po modne pikówki. Dzięki temu każde dziecko może wyrazić swoją osobowość. Jeżeli szukamy stylowych butów, wybierzmy te z nadrukami, aplikacjami, łańcuchami lub ćwiekami. Dla chłopców lubiących bawić się na dworze niezależnie od pogody stworzono buty o outdoorowym stylu. Dzięki zintegrowanej membranie GORE-TEX stopy pozostają suche, a kostki mają odpowiednie wsparcie. Doskonale komponują się z dżinsami lub zimowymi spodniami. Pamiętajmy, że tym, co może wyróżnić obuwie, są nie tylko widoczne detale, ale również podeszwy. Włoska marka Primigi od lat współpracuje z największym producentem opon na świecie, firmą Michelin® , w ramach projektu "Soles by MICHELIN". Dzięki temu buty są unikalne nie tylko pod kątem stylu, ale co najważniejsze – dają dziecku pełen komfort noszenia.