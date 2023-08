Włóż do puszki i podpal. Nie zbliżą się przez cały wieczór

Włóż do puszki, zalej oliwą i podpal. Komary nawet się nie zbliżą

Creative_explained to profil na Tik Toku prowadzony przez Armeana Adamjana. Obserwuje go ponad sześć milionów użytkowników. W ostatnim czasie tiktoker opublikował filmik, na którym pokazuje, jak odstraszyć komary, stosując wyłącznie naturalne składniki. Do przygotowania naturalnego odstraszacza potrzebujesz pustej, aluminiowej puszki, rolki papieru toaletowego, a także oliwy i garści mięty bądź szałwii.