Włóż drewniane łyżki do wrzątku. Mało kto zna ten trik

Wygotuj drewniane łyżki. To prosty trik

"Nawet jeśli myjesz je ręcznie lub wkładasz do zmywarki, wymagają one głębokiego namoczenia" - napisała w dołączonym do nagrania wpisie. Podkreśliła jednak również, że drewniane łyżki nie nadają się do codziennego mycia w zmywarce.