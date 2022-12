Tak odetkasz zlew bez "kreta". Domowy sposób, który działa cuda

Zatkany zlew w kuchni to zmora wielu osób. Zaczyna się dość niewinnie: bulgotaniem, wolniejszym spływaniem wody... a kończy się sytuacją, w której nie możemy już z niego korzystać. Co więcej, z rur wydobywa się nieprzyjemny zapach. Niestety, ale często zapchany zlew wynika ze złych nawyków domowników. Odkładanie do zlewu talerzy z resztkami jedzenia, wylewanie oleju po smażeniu lub niezbyt częste jego oczyszczenie. Co zrobić, gdy spotka nas problem zatrzymującej się w odpływie wody? Wykorzystaj domowe sposoby.