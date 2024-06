Genialny patent z folią bąbelkową. Już nigdy jej nie wyrzucisz

Folia bąbelkową to materiał, który wykorzystywany jest do wypełniania paczek. Mogłoby się wydawać, że po opróżnieniu przesyłki nadaje się już tylko do recyklingu. Okazuje się, że można wykorzystać go na wiele różnych sposobów.

Folia bąbelkowa to kawałek plastiku wypełniony powietrzem. Bąbelkowa powierzchnia zabezpiecza zapakowane produkty przed pęknięciem czy obiciem. Większość z nas traktuje ją jako niepotrzebny odpad. To błąd, bowiem można wykorzystać taką folię na kilka różnych sposobów.

Jak wykorzystać folię bąbelkową w domu? Możesz użyć jej do czyszczenia zlewu czy podłogi, a także włożyć ją do lodówki. W ten sposób przdłużysz świeżość warzyw i owoców.

Włóż folię bąbelkową do lodówki

Masz w domu niepotrzebną folię bąbelkową? Nie wyrzucaj jej do śmieci, tylko włóż ją do lodówki. Choć brzmi niedorzecznie, trzymanie foli bąbelkowej w lodówce niesie ze sobą wiele korzyści. Ułóż ją na czystych półkach, a zabezpieczysz je przed zabrudzeniem czy zniszczeniem.

W sezonie wiosenno-letnim, kiedy na straganach pojawiają się już pierwsze maliny czy truskawki, można wykorzystać ją do zabezpieczenia miękkich owoców. Folia zabezpieczy je przed obiciem czy zgnieceniem. Pamiętaj, że owoce muszą mieć stały dostęp do świeżego powietrza. Przechowywane w ten sposób zachowają świeżość na dłużej.

Jak wykorzystać folię bąbelkową w domu?

Panele podłogowe to jeden z najpopularniejszych materiałów przeznaczonych do wykończenia podłogi. Są stosunkowo tanie, proste w montażu i niezwykle efektowne. Z biegiem czasu pojawiają się na nich pierwsze rysy czy uszkodzenia.

To całkowicie naturalne zjawisko i nie mogą go uniknąć. W końcu podłoga to jedno z najbardziej eksploatowanych miejsc w domu. Nie oznacza to, że musisz od razu wymieniać panele na nowe. Wykorzystaj sprytny trik z folią bąbelkową, a panele odzyskają dawny wygląd.

Jak to zrobić? Zaopatrz się w preparat do nabłyszczania paneli. Zacznij od dokładnego odkurzenia i umycia podłogi. Sięgnij po mopa i owiń go folią bąbelkową. Polej ją niewielką ilością nabłyszczacza i wetrzyj go w podłogę. Po wyschnięciu panele odzyskają dawny wygląd, a rysy staną się mniej widoczne.

