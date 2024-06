Włóż walizkę pod prysznic. Później sobie podziękujesz

Sezon urlopowy właśnie się rozpoczął. Wiele osób, zwłaszcza studentów i par bez dzieci, wybiera się na wakacje już w czerwcu, kiedy to ceny są znacznie niższe. Podobna sytuacja ma miejsce w maju i we wrześniu, czyli miesiącach przed i po sezonie letnim. Jeżeli więc planujesz w najbliższym czasie urlop, który wiąże się z pobytem w hotelu, z pewnością przydadzą Ci się poniższe wskazówki.

Jednym z problemów, z którymi można się spotkać w niektórych hotelach, a w szczególności tych tańszych, są pluskwy. Te małe stworzenia lubią gnieździć się w ciemnych zakamarkach, najczęściej w rogach łóżek, na materacach czy zgięciach sof i foteli. Wyglądają jak rozsypane ziarnka maku, więc można je łatwo przeoczyć. Dlatego, zaraz po wejściu do pokoju hotelowego, warto sprawdzić, czy pluskwy nie mają tam swojego siedliska.

Wcześniej warto jednak wstawić wszystkie walizki do prysznica lub wanny. Dlaczego? Pluskwy mogą bardzo szybko dostać się do walizki i rozprzestrzenić się na ubraniach. W ten sposób wiele osób nieświadomie przynosi te nieprzyjemne pasożyty do swojego domu.