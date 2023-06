Włożyła body na legginsy. Kiedy się odwróciła, wszyscy zaniemówili

Joanna Jabłczyńska zrobiła prawdziwe show

"Co jak co, ale w imprezy przebierane to Joanna potrafi" - nieskromnie spuentowała swój post na Instagramie Joanna Jabłczyńska. Cóż, trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Atmosferę lat 80. aktorka zinterpretowała bezbłędnie.