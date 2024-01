Włożyła czerwoną mini. Ale show skradły rajstopy

Anna Maria Sieklucka zwraca uwagę na aktualnie obowiązujące trendy i chętnie wplata je do swoich stylizacji. W ostatnich miesiącach nosiła m.in. sukienki z wycięciami, "hot pants", jeansy z szerokimi nogawkami czy skórzane płaszcze i marynarki. Jaki look zaprezentowała z początkiem nowego roku? Okazuje się, że aktorce również przypadł do gustu trend na czerwone rajstopy, który powrócił do łask po dobrych kilkunastu latach.