Włożyła go do jeansów. Kalska postawiła na klasyczne połączenie

Pozytywne komentarze zasypały Adrianę Kalską

Fani jak zwykle nie szczędzili Adrianie Kalskiej komplementów. "Promienieje pani jak to słoneczko", "Klasa i seksapil w jednym", "Cudna jak zawsze", "Zachwycasz swoją urodą" – czytamy w sekcji komentarzy. Ponadto internautkom wyraźnie przypadł do gustu look aktorki, gdyż pojawiły się pytania o wszystkie jego elementy – zarówno sweter, spodnie, jak i buty.