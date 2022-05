Adriana Kalska pokazała się bez makijażu. Fani zachwyceni. "Naturalna uroda"

Adriana Kalska narzeka na zmęczenie i pozuje bez makijażu

Ostatnio Adriana Kalska opublikowała na Instagramie selfie, do którego zapozowała bez makijażu. Włosy ma związane w wysoki koczek, a na nosie okulary korekcyjne. "Tak to ja. Pozdrawiam z tego miejsca. Zgłaszam gotowość do premiery. ‘Boeing Boeing’ ląduje premierowo w Warszawie w Teatrze Komedia" – napisała aktorka pod zdjęciem. Zaznaczyła również, że pomimo zmęczenia i "wyprania", to kocha ten zawód.