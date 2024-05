Włożyła "miniówkę" z patkami. Takiej sukienki jeszcze nie widziałyśmy

Projektanci głowią się, dwoją i troją, aby zapewnić gwiazdom dawkę świeżości. Kreacja Kasi Moś to ciekawa reinterpretacja ekscentrycznych lat 60., w których królowała geometria. Jednak gwiazda nie szalała z kolorem, jak we wspomnianej dekadzie miała w zwyczaju Twiggy czy Edie Sedgwick. Monochromatyczną "górę" zrekompensowała sobie butami z motywem zwierzęcym .

Sukienka Kasi Moś to inspiracja dla miłośniczek oryginalnego designu , które znudzone są wiosennymi sukienkami w kwiaty, zmysłowymi slip dresses czy klasyką w postaci czarnej tuby. Kreacja wokalistki jest z jednej strony minimalistyczna, powściągliwa w kolorze i fasonie, a z drugiej dekorowana nieszablonowymi elementami. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w oficjalnych okolicznościach, a przy odpowiedniej oprawie także na sobotniej imprezie.

Nie od dziś wiadomo, że detal ma wielkie znaczenie. Ciekawym rozwiązaniem okazało się pionowe i wąskie rozcięcie na dekolcie, które nie wyglądało wulgarnie a intrygująco. Uwagę zwracają także skośnie przyszyte patki na biodrach Kasi Moś , które zazwyczaj wieńczą kieszenie marynarek. Z kolei długa szarfa doczepiona do stójki okalającej szyję, to już ukłon w stronę francuskiej mody, której kanony wyznaczał dwór Ludwika XIV. Szarfy stanowią kontynuację trendów skupionych wokół szyi – w tym żabotów i fontazi.

Żeby nie było "nudno", Kasia Moś podkręciła stylizację wysokimi szpilkami. Ich charakterystyczną cechą było wiązanie wokół kostek , które przypominało taśmy puent. Jednak to wzór na butach rzucał się w oczy już z daleka. Mowa o animalistycznym deseniu rodem z safari, który w modzie ostatnich lat przeżywa prawdziwe oblężenie. Zebra tym razem "pokolorowała" buty, nadając eleganckiej sukience nieco dzikości.

